Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Щось пішло не так": мережа налякав кошмарний пам'ятник в Криму

STYLERLIFE        18.03.2018 - 09:52
Фото: пам'ятник в Севастополі (twitter / WildWildrussia)
Фото: пам'ятник в Севастополі (twitter / WildWildrussia)

Пам'ятник повинен був стати копією пам'ятника "Воїну-визволителю" в Берліні

В окупованому Росією Севастополі був зведений страшний пам'ятник "Воїну-визволителю".

Про це на своїй сторінці в Twitter повідомив журналіст і блогер Денис Казанський, порівнявши творіння окупантів з оригінальним пам'ятником.

Скріншот сторінки twitter.com/den_kazansky

"У Севастополі встановили новий пам'ятник - копію пам'ятника" Воїну-визволителю "в Берліні. Але щось пішло не так..." - написав Казанський.

Пам'ятник в Севастополі (фото: twitter.com/den_kazansky)

Пам'ятник в Севастополі (фото: twitter.com/den_kazansky)

Користувачі мережі також висміяли пам'ятник в Севастополі, припустивши, що скульптор, ймовірно, був п'яним в момент роботи.

Пам'ятник в Берліні (фото: twitter.com/den_kazansky)

"Судячи по обличчях - звільнив від ядерних агресорів", "Уродство на потворності ... навіть художника нормального у них немає", "Йому пику від смороду русского мира звело", "Просто треба було сказати: скульптору більше не наливати", "Ось вони - справжні обличчя імперії","Особи інтелектом і щастям необезображени", "Пам'ятник алкогольному зачаттю", "У дівчинки класичне "твоє обличчя, коли тебе "звільнили" росіяни", - пишуть користувачі.

Скріншот сторінки twitter.com/den_kazansky

Скріншот сторінки twitter.com/den_kazansky

Скріншот сторінки twitter.com/den_kazansky

Відзначимо, постпред України в ООН Володимир Єльченко зазначив, що Крим стає "гарячою точкою" і несе загрозу європейській безпеці.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
Messenger Telegram Chrome
"Будуть шмонати всіх підряд": окуповану Ялту перетворили на "зону" Під Києвом знищили ДОТ часів Другої світової
Теги: Крым, пам'ятник
"Почалася справжня м'ясорубка": українець розповів про аварію на підйомнику в Грузії
"На грані зриву": психолог розповів про стан Савченко
"Донбас ось-ось може спалахнути": волонтер перерахував небезпечні тенденції
Супрун заявила, що знезараження ран перекисом – міф
On Top