"Щось пішло не так": мережа налякав кошмарний пам'ятник в Криму

Пам'ятник повинен був стати копією пам'ятника "Воїну-визволителю" в Берліні

В окупованому Росією Севастополі був зведений страшний пам'ятник "Воїну-визволителю".

Про це на своїй сторінці в Twitter повідомив журналіст і блогер Денис Казанський, порівнявши творіння окупантів з оригінальним пам'ятником.

Скріншот сторінки twitter.com/den_kazansky

"У Севастополі встановили новий пам'ятник - копію пам'ятника" Воїну-визволителю "в Берліні. Але щось пішло не так..." - написав Казанський.

Пам'ятник в Севастополі (фото: twitter.com/den_kazansky)

Пам'ятник в Севастополі (фото: twitter.com/den_kazansky)

Користувачі мережі також висміяли пам'ятник в Севастополі, припустивши, що скульптор, ймовірно, був п'яним в момент роботи.

Пам'ятник в Берліні (фото: twitter.com/den_kazansky)

"Судячи по обличчях - звільнив від ядерних агресорів", "Уродство на потворності ... навіть художника нормального у них немає", "Йому пику від смороду русского мира звело", "Просто треба було сказати: скульптору більше не наливати", "Ось вони - справжні обличчя імперії","Особи інтелектом і щастям необезображени", "Пам'ятник алкогольному зачаттю", "У дівчинки класичне "твоє обличчя, коли тебе "звільнили" росіяни", - пишуть користувачі.

Скріншот сторінки twitter.com/den_kazansky

Скріншот сторінки twitter.com/den_kazansky

Скріншот сторінки twitter.com/den_kazansky

Відзначимо, постпред України в ООН Володимир Єльченко зазначив, що Крим стає "гарячою точкою" і несе загрозу європейській безпеці.