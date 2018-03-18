"Что-то пошло не так": сеть испугал кошмарный памятник в Крыму

Памятник должен был стать копией памятника "Воину-освободителю" в Берлине

В оккупированном Россией Севастополе был возведен страшный памятник "Воину-освободителю".

Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист и блогер Денис Казанский, сравнив творение оккупантов с оригинальным памятником.

Скриншот страницы twitter.com/den_kazansky

"В Севастополе поставили новый памятник - копию памятника "Воину-освободителю" в Берлине. Но что-то пошло не так..." - написал Казанский.

Памятник в Севастополе (фото: twitter.com/den_kazansky)

Памятник в Севастополе (фото: twitter.com/den_kazansky)

Пользователи сети также высмеяли памятник в Севастополе, предположив, что скульптор, вероятно, был пьяным в момент работы.

Памятник в Берлине (фото: twitter.com/den_kazansky)

"Судя по лицам - освободил от ядерных агрессоров", "Уродство на уродстве...даже художника нормального у них нет", "Ему рожу от вони русского мира свело", "Просто надо было сказать: скульптору больше не наливать", "Вот они - истинные лица империи", "Лица интеллектом и счастьем необезображены", "Пам'ятник алкогольному зачаттю", "У девочки классическое "твоё лицо,когда тебя "освободили" россияне", - пишут юзеры.

Скриншот страницы twitter.com/den_kazansky

Скриншот страницы twitter.com/den_kazansky

Скриншот страницы twitter.com/den_kazansky

Отметим, постпред Украины в ООН Владимир Ельченко отметил, что Крым становится "горячей точкой" и несет угрозу европейской безопасности.

