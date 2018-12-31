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Щоб гроші водилися: як привабити багатство у Новому році

STYLERЖиття    31.12.2018 - 20:36
Щоб гроші водилися: як привабити багатство у Новому році
Колаж РБК-Україна

Українцям розповіли про маленький грошовий секрет

Українці в новорічну ніч загадують найрізноманітніші бажання, астрологи дають поради про те, як зробити так, щоб бажання неодмінно виповнилося. Також існують різні народні прикмети, які допоможуть у новому році отримати бажане. Однією з таких прикмет є грошова "заначка".

Для того, щоб у наступному році в кишенях водилися гроші, потрібно в праву кишеню новорічного вбрання покласти грошову купюру. При чому, як відзначають різні експерти, купюра має бути велика, не дуже стара, ціла і не пом'ята.

Фахівці жартують, що завдяки цьому трюку, можна отримати два позитивних момента. Перший – це те, що в новому році буде "заначка", яка залишиться цілою після святкування Нового року. А другий – це те, що грошові купюри володіють притягальною енергією для інших грошей.

Експерти з біоенергетики відзначають, що народна прикмета має під собою цілком логічні обґрунтування. З точки зору матеріалістичного розуміння, грошова купюра – це папір зі спеціальними захисними знаками, яка містить в собі дуже сильну енергетику. Закон збереження і тяжіння в даному випадку повинен спрацювати на благо власника купюри.

Чим більше купюра – тим більше енергії в кишені у новорічну ніч, яка буде сприяти фінансової удачі в майбутньому році. Також в кишеню можна покласти кілька купюр великого номіналу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астролог дала жартівливі поради про те, як зустрічати Новий рік неправильно.

А також ми розповідали про те, що експерт розповіла українцям, що потрібно встигнути зробити до початку 2019 року.

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