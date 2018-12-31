Чтоб деньги водились: как привлечь богатство в Новом году

Коллаж РБК-Украина

Украинцам рассказали о маленьком денежном секрете

Украинцы в новогоднюю ночь загадывают самые различные желания, и астрологи дают советы о том, как сделать так, чтобы желание непременно исполнилось. Также существуют различные народные приметы, которые помогут в новом году получить желаемое. Одной из таких примет является денежная "заначка".

Для того, чтобы в следующем году в карманах водились деньги, нужно в правый карман новогоднего наряда положить денежную купюру. При чем, как отмечают различные эксперты, купюра должна быть крупная, не очень старая, целая и не мятая.

Специалисты шутят, что благодаря этому трюку, можно получить два позитивных момента. Первый – это то, что в новом году будет "заначка", которая останется целой после празднования Нового года. А второй – это то, что денежные купюры обладают притягательной энергией для других денег.

Эксперты по биоэнергетике отмечают, что народная примета имеет под собой вполне логические обоснования. С точки зрения материалистического понимания, денежная купюра – это бумага со специальными защитными знаками, которая содержит в себе очень сильную энергетику. Закон сохранения и притяжения в данном случае должен сработать на благо владельца купюры.

Чем крупнее купюра – тем больше энергии в кармане в новогоднюю ночь, которая будет способствовать финансовой удаче в будущем году. Также в карман можно положить несколько купюр крупного номинала.

Напомним, ранее мы писали о том, что астролог дала шутливые советы о том, как встречать Новый год неправильно.

А также мы рассказывали о том, что эксперт рассказала украинцам, что нужно успеть сделать к началу 2019 года.