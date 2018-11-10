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"Щоб зняти всі спекуляції": Лещенко показав повне відео ДТП

STYLERЖиття    10.11.2018 - 11:30
Фото: Сергій Лещенко (facebook.com/leshchenko.ukraine)
Фото: Сергій Лещенко (facebook.com/leshchenko.ukraine)

Парламентар показав, як саме сталася ДТП

Український парламентар Сергій Лещенко опублікував в мережі повне відео аварії, в яку потрапив на Кільцевій дорозі в Києві. Відповідні кадри він опублікував на своїй сторінці в Facebook.

"Щоб зняти всі спекуляції, я публікую відео аварії. На п'ятій секунді видно, що мій автомобіль стоїть на узбіччі. До фури ще метрів 100. Видно, що в моєму автомобілі включена "аварійка". Видно, що я стояв біля бордюру, праворуч від якого починається тротуар", - сказав він.

Відео: кадри ДТП (facebook.com/leshchenko.ukraine)

Більш того, Лещенко поскаржився українцям на "потоки фейків".

"Роблю цю публікацію, щоб зупинити потоки фейків і відео незрозумілого походження, які розганяють недобросовісні люди, які перебувають на службі правлячої верхівки. За їх логікою, скоро виявиться, що я сам влаштував ДТП, яка дивом не закінчилася серйозними наслідками", - підкреслив він.

Нагадаємо, народний депутат (БПП) Сергій Лещенко, який 9 листопада, потрапив у дорожньо-транспортну пригоду у Києві на великій кільцевій дорозі, розповів, як все сталося.

Як повідомлялося раніше, поліція вирішує питання щодо правової кваліфікації ДТП за участю нардепа Сергія Лещенко.

Також ми писали про те, що в Києві 23 жовтня на бульварі Лесі Українки автокран протаранив майже два десятка автомобілів, в результаті аварії є потерпілий.

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Відео: РБК-Україна

 

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