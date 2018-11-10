"Чтобы снять все спекуляции": Лещенко показал полное видео ДТП

Фото: Сергей Лещенко (facebook.com/leshchenko.ukraine)

Парламентарий показал, как именно произошло ДТП

Украинский парламентарий Сергей Лещенко опубликовал в сети полное видео аварии, в которую попал на Кольцевой дороге в Киеве. Соответствующие кадры он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Чтобы снять все спекуляции, я публикую видео аварии. На пятой секунде видно, что мой автомобиль стоит на обочине. До фуры еще метров 100. Видно, что в моем автомобиле включена "аварийка". Видно, что я стоял у бордюра, правее от которого начинается тротуар", - сказал он.

Видео: кадры ДТП (facebook.com/leshchenko.ukraine)

Более того, Лещенко пожаловался украинцам на "потоки фейков".

"Делаю эту публикацию, чтобы остановить потоки фейков и видео непонятного происхождения, которые разгоняют недобросовестные люди, состоящие на службе у правящей верхушки. По их логике, скоро окажется, что я сам подстроил ДТП, которое чудом не закончилось серьезными последствиями", - подчеркнул он.

Напомним, народный депутат (БПП) Сергей Лещенко, который 9 ноября, попал в дорожно-транспортное происшествие в Киеве на большой окружной дороге, рассказал, как все произошло.

Как сообщалось ранее, полиция решает вопрос о правовой квалификации ДТП с участием нардепа Сергея Лещенко.

Также мы писали о том, что в Киеве 23 октября на бульваре Леси Украинки автокран протаранил почти два десятка автомобилей, в результате аварии есть пострадавший.

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Видео: РБК-Украина