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"Опудало поспішало": у Києві помітили чергового "героя паркування"

STYLERLIFE        21.03.2018 - 19:30
Фото: Автомобіль (vkontakte.ru verstov_info)
Фото: Автомобіль (vkontakte.ru verstov_info)

Фотографії автомобіля показали в соцмережі

У Києві помітили чергового "героя паркування". Цього разу власник автомобіля припаркувався прямо на тролейбусній зупинці. Про це повідомили на сторінці dtp.kiev.ua. Інцидент стався на вулиці Володимирській.

"І таке буває. Опудало на АА9171РМ поспішало в лікарню до хворої прабабусі? Він комусь заважає, так? "Привіт. Ось що я застала. По вулиці Жилянській, прямо на зупинці, теж чекав на тролейбус. Зупинка вул. Володимирська", - сказано в повідомленні.

Скріншот (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Користувачі висловилися в коментарях.

"Так че ви фоткаете?! Набрали поліцію і все...," - написав Євген Кривенко.

"Киевобляхери?" - запитав Сергій Зайцев.

Як раніше повідомлялося, під Києвом поскаржилися на зухвалу жінку-водія (фото).

У мережі показали відео ДТП за участю авто поліції
Теги: Київ, парковка
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