"Чучело торопилось": в Киеве заметили очередного "героя парковки"

Фотографии автомобиля показали в соцсети

В Киеве заметили очередного "героя парковки". В этот раз владелец автомобиля припарковался прямо на троллейбусной остановке. Об этом сообщили на странице dtp.kiev.ua. Инцидент произошел на улице Владимирской.

"И такое бывает. Чучело на АА9171РМ торопилось в больницу к больной прабабушке? Он кому-то мешает, да? "Здравствуйте. Вот что я застала. По улице Жилянской, прямо на остановке, тоже ждал троллейбус. Остановка ул.Владимирская", - сказано в сообщении.

Скриншот (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Пользователи высказались в комментариях.

"Да че вы фоткаете?! Набрали полицию и все...," - написал Евгений Кривенко.

"Киевобляхеры?" - спросил Зайцев Сергей.

Как ранее сообщалось, под Киевом пожаловались на дерзкую женщину-водителя (фото).