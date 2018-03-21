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"Чучело торопилось": в Киеве заметили очередного "героя парковки"

STYLERLIFE        21.03.2018 - 19:30
Фото: Автомобиль (vkontakte.ru verstov_info)
Фото: Автомобиль (vkontakte.ru verstov_info)

Фотографии автомобиля показали в соцсети

В Киеве заметили очередного "героя парковки". В этот раз владелец автомобиля припарковался прямо на троллейбусной остановке. Об этом сообщили на странице dtp.kiev.ua. Инцидент произошел на улице Владимирской.

"И такое бывает. Чучело на АА9171РМ торопилось в больницу  к больной прабабушке? Он кому-то мешает, да? "Здравствуйте. Вот что я застала. По улице Жилянской, прямо на остановке, тоже ждал троллейбус. Остановка ул.Владимирская", - сказано в сообщении.

Скриншот (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Пользователи высказались в комментариях.

"Да че вы фоткаете?! Набрали полицию и все...," - написал Евгений Кривенко.

"Киевобляхеры?" - спросил Зайцев Сергей.

Как ранее сообщалось, под Киевом пожаловались на дерзкую женщину-водителя (фото).

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Теги: Киев, парковка
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