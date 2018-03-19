"Плевать она хотела": под Киевом пожаловались на дерзкую женщину-водителя (фото)

В сети решили прославить очередного автохама

Под Киевом заметили дерзкую женщину-водителя, которая выехала на встречную полосу. Об этом написали на странице "Киев Оперативный" в соцсети Facebook.

Инцидент произошел в понедельник утром, 19 марта, в районе Петропавловской Борщаговки (село в Киевской области).

"Дерзость этой женщины-водителя впечатляет! Мало того, что на скорости ехала по встречной полосе на своем Nissan, создавая аварийную ситуацию, так еще и нецензурно ругалась на всех, кто не пускал вернуться в свою полосу!" – рассказали в сообществе.

Фото: Водитель (facebook.com/KyivOperativ)

"Может, немного славы поможет ей в будущем нормально передвигаться по городу. Петропавловская Борщаговка, 19.03.18, 8:36", - отметили в сети.

Скриншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

Инцидент прокомментировали многие пользователи сети:

"О! Так эта мадам стабильно каждое утро так ездит, и плевать она хотела. Лично несколько раз ее блокировал и заставлял выкручиваться как угодно, чтобы выехать".

"Лишение прав поможет ей в будущем нормально передвигаться по городу, а не немного славы в соцсети".

"Имейте совесть! У нее маникюр по времени! А тут машинки навстречу едут, и бибикают почему-то...".

"А еще мужчинами называетесь. Не могли даму пропустить, как гласят правила этикета? Ни капли уважения к особи женского пола".

"Это не одинокий случай, когда пробка - много есть любителей объехать по встречке".

Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ)

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