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"Плювати вона хотіла": під Києвом поскаржилися на зухвалу жінку-водія (фото)

STYLERLIFE        19.03.2018 - 11:59
Фото: Дорога (РБК-Україна)
Фото: Дорога (РБК-Україна)

У мережі вирішили прославити чергового автохама

Під Києвом помітили зухвалу жінку-водія, яка виїхала на зустрічну смугу. Про це написали на сторінці "Київ Оперативний" в соцмережі Facebook.

Інцидент стався в понеділок вранці, 19 березня, в районі Петропавлівської Борщагівки (село у Київській області).

"Зухвалість цієї жінки-водія вражає! Мало того, що на швидкості їхала по зустрічній смузі на своєму Nissan, створюючи аварійну ситуацію, так ще й нецензурно лаялася на всіх, хто не пускав повернутися в свою смугу!" – розповіли у спільноті.

Фото: Водій (facebook.com/KyivOperativ)

"Може, трохи слави допоможе їй в майбутньому нормально пересуватися містом. Петропавлівська Борщагівка, 19.03.18, 8:36", - зазначили в мережі.

Скріншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

Інцидент прокоментували багато користувачів мережі:

"О! Так ця мадам стабільно щоранку так їздить, і плювати вона хотіла. Особисто кілька разів її блокував і змушував викручуватися як завгодно, щоб виїхати".

"Позбавлення прав допоможе їй в майбутньому нормально пересуватися містом, а не трохи слави в соцмережі".

"Майте совість! У неї манікюр по часу! А тут машинки назустріч їдуть, і бібікають чомусь...".

"А ще чоловіками називаєтеся. Не могли пропустити даму, як гласять правила етикету? Ні краплі поваги до особи жіночої статі".

"Це не поодинокий випадок, коли затори - є багато любителів об'їхати по зустрічній смузі".

Скріншот коментарів (facebook.com/KyivOperativ)

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Теги: водитель, автохам
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