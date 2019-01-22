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"Дивом залишилася жива": у Києві на авто впала брила льоду і пробила дах (відео)

STYLERЖиття    22.01.2019 - 16:17
"Дивом залишилася жива": у Києві на авто впала брила льоду і пробила дах (відео)
Колаж: РБК-Україна

Під час інциденту в машині нікого не було

У Києві на припаркований автомобіль у дворі будинку за адресою вул. Богдана Хмельницького, 10, звалилася брила льоду зі снігом. Про це повідомила користувач мережі на сторінці "Київ оперативний" Facebook.

Шматок льоду впав на автомобіль Nissan Qashqai і пробив скляний панорамний дах машини. По салону авто розлетілися шматки скла і льоду.

За словами жінки, мама якої є власником авто, на карнизі будинку досі залишається багато крижаних брил, які можуть зірватися вниз.

"Моя мама дивом залишилася жива", - прокоментувала інцидент жінка.

Відео: facebook.com/KyivOperativ

Вона також зазначила, що неодноразово зверталася до комунальних служб з проханням очистити лід з даху, але вони на це ніяк не відреагували.

"Цей двір знаходиться в самому центрі і там дуже жвавий рух і кожні пару хвилин проходять люди. Там, де стояв автомобіль, могла проходити людина", - підкреслила жінка.

Користувачів мережі також обурив цей випадок.

&quot;Дивом залишилася жива&quot;: у Києві на авто впала брила льоду і пробила дах (відео)

Скріншот з Facebook

"Поки не буде покарання за подібне ставлення комунальників - це буде продовжуватися. От якби начальник ЖЕКу заплатив за ремонт автомобіля + штраф + моральна компенсація, то це б припинилося миттєво", - прокоментував Ярослав.

&quot;Дивом залишилася жива&quot;: у Києві на авто впала брила льоду і пробила дах (відео)

Скріншот з Facebook

"За кілька тижнів до цієї події сусіди повідомляли в ЖЕК і в мерію про ці брили льоду - все без відповідної реакції. Це диво, що дане падіння було без людських жертв, тільки шкода автомобіль. Але частина брили залишилася - це чиясь смерть. Висить над проходом. Ходять не тільки мешканці, але й багато відвідувачів паспортного відділу, а також весільного салону на першому поверсі готелю", - зазначила Марина Нестерук.

&quot;Дивом залишилася жива&quot;: у Києві на авто впала брила льоду і пробила дах (відео)

Скріншот з Facebook

Нагадаємо, що в Харкові двоє людей було важко травмовано через обвалу льоду. Інцидент стався на вулиці Римарській.

Раніше повідомлялося, що у Львові на жінку обвалився балкон над ювелірним магазином "Амфора", але вона залишилася жива.

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