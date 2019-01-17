Во Львове на женщину рухнул балкон, но она осталась жива

Фото: facebook.com/hotline.lviv

Инцидент произошел на проспекте Шевченко, 14

Сегодня, 17 января, во Львове обвалился балкон над ювелирным магазином "Амфора". Об этом сообщила пользователь сети Руслана Коропецкая на странице группы "Горячая линия города Львова" в Facebook.

Очевидцы говорят, что падающие камни задели женщину, которая шла мимо. Но самое главное, что женщина осталась жива.

Фото: facebook.com/hotline.lviv

Данная новость сильно взбудоражила сеть.

"Именно там, где камни люди уже поворачивают в арку к нам в книжный магазин. Сколько детей там ежедневно проходит. Ужас", - отметила Katerina Ivanova.

Скриншот с Facebook

"Потому что во Львове фактически нет не только хваленной полиции (что указывает прежде всего на то, что ее руководитель бездарный), но и хозяина вообще. А бурные саморекламная деятельность Садового и его "взаимопомощи" - не что иное, как имитация работы, по которой (как за тем туманом в известной песне) ничего не видно", - написал Myroslav Sirko.

Скриншот с Facebook

"Почему-то мы своим домом занимаемся сами. И за свой счет утеплили летом и на деньги недавно обустроили систему индивидуального отопления на дом. А тут видите опять власть виновата потому что не сделала. Может вам еще ж..у подтереть должна власть приходить?", - прокомментировал Igor Gor.

Скриншот с Facebook

Напомним, что Украина вошла в рейтинг стран со средней опасностью для туристов. При этом самую большую опасность для туристов представляют "протесты и политические беспорядки".

Ранее сообщалось, что во Львове отменили мораторий на русскоязычный продукт, который был введен в сентябре 2018 года.

Мы также сообщали о том, что в Киеве на голову прохожим могут упасть не только сосульки, но и санки, которые свисают на балконе.