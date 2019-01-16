Во Львове отменили мораторий на русскоязычный продукт

Коллаж РБК-Украина

Мораторий во Львовской области был введен в сентябре 2018 года

Во Львове административный суд отменил решение о введении моратория на русскоязычный культурный продукт. Об этом сообщил на своей странице журналист Сергей Иванов-Малявин.

Как рассказал Иванов-Малявин, ранее он подал иск об отмене моратория на русскоязычный культурный продукт во Львовский административный суд.

"Мораторий на русскоязычный культурный продукт (скандальное решение Львовской ОДА №745) отменен. Только что. По моему иску. Решение Львовского административного суда. Спасибо здравому смыслу в лице судьи З. Гавдыка", - написал на своей странице журналист.

Скриншот поста (facebook.com/simivanovsim)

В комментариях пользователи неоднозначно восприняли такую новость. Некоторые одобрили, в частности те, кто выпускает печатную продукцию на русском языке.

Скриншот комментариев (facebook.com/simivanovsim)

Также есть те, кто ничего хорошего в отмене моратория не видит и утверждает, что это даст злопыхателям лишнюю пищу для обсуждения.

Скриншот комментариев (facebook.com/simivanovsim)

Напомним, мораторий на использование русскоязычного культурного продукта во Львове ввели 18 сентября 2018 года.

"Установить мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Львовской области до момента полного прекращения оккупации территории Украины", - сказано в сообщении облсовета.

Также ранее мы сообщали, что русскоязычный культурный продукт запретили в Ивано-Франковской области.