В Ивано-Франковске ввели мораторий на русскоязычный культурный продукт

Коллаж РБК-Украина

Депутаты призвали жителей обращать внимание на музыку в магазинах и транспорте

Депутаты Ивано-Франковского областного совета приняли решение о запрете использования русскоязычного культурного продукта на территории региона. Об этом сообщает местное издание "Курс".

За постановление о моратории в пятницу, 7 декабря, проголосовало 68 депутатов Ивано-Франковского облсовета, еще трое в голосовании участия не принимали.

В документе указано, что мораторий на публичное использование российских фильмов и музыки продлится до полного прекращения оккупации территорий Украины и основная цель такого решения – избежать "эскалации напряженности в обществе и недопущение разжигания межнациональной вражды".

Автор проекта народный депутат Игорь Дебенко подчеркнул, что это решение носит рекомендательный характер.

"Мы как депутаты областного совета должны засвидетельствовать свою позицию. Будем просить людей воздерживаться от культивирования, проталкивания русскоязычного продукта агрессора", - пояснил депутат Игорь Дебенко и добавил, что под "русскоязычным продуктом агрессора" следует понимать, что это песни, фильмы, музыка, которая производится российскими гражданами и фирмами.

Еще один депутат, Василий Попович, предложил в поддержку этого решения жителям области проводить флешмоб "Убей в себе москаля" и обращать внимание на водителей маршруток, продавцов, которые включают российскую музыку.

Проект решения предусматривает также создание межведомственной группы с участием общественности, работников правоохранительных органов и РГА з целью проведения разъяснительной работы для жителей Ивано-Франковской области.

Ранее мораторий на использование русскоязычного культурного продукта уже ввели во Львовской, Житомирской и Тернопольской областях.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Тернопольской области запретили русский язык и объявили 2019-й Годом ОУН.

А также мы сообщали о том, что во Львове облсовет решил запретить публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории области.

Видео: РБК-Украина