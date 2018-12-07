В Івано-Франківську ввели мораторій на російськомовний культурний продукт

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Депутати закликали жителів звертати увагу на музику в магазинах та у транспорті

Депутати Івано-Франківської обласної ради прийняли рішення про заборону використання російськомовного культурного продукту на території регіону. Про це повідомляє місцеве видання "Курс".

За постанову про мораторій у п'ятницю, 7 грудня, проголосували 68 депутатів Івано-Франківської облради, ще троє у голосуванні участі не брали.

В документі зазначено, що мораторій на публічне використання російських фільмів і музики триватиме до повного припинення окупації територій України і основна мета такого рішення – уникнути "ескалації напруженості у суспільстві та недопущення розпалювання міжнаціональної ворожнечі".

Автор проекту, народний депутат Ігор Дебенко підкреслив, що це рішення носить рекомендаційний характер.

"Ми як депутати обласної ради повинні засвідчити свою позицію. Будемо просити людей утримуватися від культивування, проштовхування російськомовного продукту агресора", - пояснив депутат Ігор Дебенко і додав, що під "російськомовним продуктом агресора" слід розуміти, що це пісні, фільми, музика, яка виробляється російськими громадянами і фірмами.

Ще один депутат, Василь Попович, запропонував у підтримку цього рішення жителям області проводити флешмоб "Убий в собі москаля" і звертати увагу на водіїв маршруток, продавців, які включають російську музику.

Проект рішення передбачає також створення міжвідомчої групи з участю громадськості, працівників правоохоронних органів та РДА з метою проведення роз'яснювальної роботи для жителів Івано-Франківської області.

Раніше мораторій на використання російськомовного культурного продукту вже ввели у Львівській, Житомирській та Тернопільській областях.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Тернопільській області заборонили російську мову і оголосили 2019-й Роком ОУН.

А також ми повідомляли про те, що у Львові облрада вирішила заборонити публічне використання російськомовного культурного продукту на території області.

Відео: РБК-Україна