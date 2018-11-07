В Тернопольской области запретили русский язык и объявили 2019-й Годом ОУН

Фото: коллаж РБК-Украина

Мораторий будет действовать на территории области до момента полного прекращения оккупации территории Украины

Депутаты Тернопольского областного совета приняла мораторий на использование русскоязычного культурного продукта в любых формах. Об этом рассказали в пресс-службе облсовета.

Как уточняется, мораторий будет действовать на территории области до момента полного прекращения оккупации территории Украины.

Также депутаты решили отметить 90-летие создания ОУН и объявить 2019-й Годом ОУН в области.

Народные избранники заступились за историка, председателя Украинского общества в Люблине, доктора Григория Куприяновича в Польше и приняли соответствующее обращение к президенту Украины и Министерству иностранных дел.

"Считаем, что не имеем права замалчивать эту позорную травлю уважаемого и в Украине, и в Польше ученого, одного из самых активных представителей украинской общины. Выражаем нашу поддержку и солидарность с Григорием Куприяновичем", - говорится в обращении.

Напомним, что перед этим мораторий на русскоязычный культурный продукт ввели в Житомирской и Львовской областях.

Также мы писали о том, что известная украинская писательница Лариса Ницой предлагала водить штрафы за русский язык.

Добавим, что Министерство иностранных дел Украины призвало Польшу прекратить преследование председателя Украинского общества в Люблине Григория Куприяновича.

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Видео: РБК-Украина