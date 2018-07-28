"Штрафы за русский язык": Лариса Ницой предложила собственную модель украинизации

Фото: Лариса Ницой (facebook.com/Лариса-Ніцой)

Писательница испробовала свой метод на детях

Украинская писательница сообщила, что недавно он побывала в Карпатах, где поработала в детском лагере. В рамках программы лагеря Лариса Ницой попробовала улучшить языковую ситуацию в Украине. Об этом она рассказала "Обозревателю".

Она рассказала, что в лагере действовал украиноязычный режим и воспитатели были обязаны разговаривать на родном языке. Для тех, кто сопротивлялся правилам, вводились материальные взыскания в размере 50 гривен.

"Приехало много русскоязычных детей и были вожатые-воспитатели. Я сказала - значит так, воспитатели, у нас украиноязычный режим в лагере. Вы с детьми говорите исключительно на украинском языке. Один вожатый сказал, что не любит украинский язык, одна воспитательница сказала, что его ненавидит. Я сказала – это ваше личное дело. За каждую русскоязычную ситуацию с детьми с вашей стороны вы штрафуетесь на 50 грн", - рассказала она.

Интересно, что штрафы были распространены только на воспитателей. А вот за то, что дети говорили на родном языке им вводились поощрения.

"Я детям сказала — между собой можете говорить на любом языке, но в публичном пространстве готовить газету, презентацию, выступать, вы должны на украинском языке. За это вы получите дополнительные конфеты. Дети у нас поощрялись, чтобы на украинском языке выступать. А в личное пространство я не лезла и приучала, что есть личное пространство и публичное. И наказала воспитателей – некоторые воспитатели поехали домой, не досчитавшись к зарплате 500-600 грн", —отметила писательница.

Она назвала свою систему восстановления языковой ситуации "маленькой моделью страны".

"Это маленькая модель страны, на самом деле она безболезненная. Никто никого не заставлял, физических наказаний не применял, но это действует. А вот взрослых, которые все понимают и идут на принцип – наказываем", - добавила писательница.

Напомним, что ранее известная писательница резко высказалась по поводу Крестного хода.

Мы также сообщали, что борец за права государственного языка Лариса Ницой требует переименовать Россию, поскольку та украла у нас термин "Русь".

Ранее украинская писательница призналась, что пиарится на украинском языке.

Видео: (video.rbc.ua)