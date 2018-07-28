"Штрафи за російську мову": Лариса Ніцой запропонувала власну модель українізації

Фото: Лариса Ніцой (facebook.com/Лариса-Ніцой)

Письменниця випробувала свій метод на дітях

Українська письменниця повідомила, що нещодавно побувала в Карпатах, де працювала в дитячому таборі. В рамках програми табору Лариса Ніцой спробувала поліпшити мовну ситуацію в Україні. Про це вона розповіла "Обозревателю".

Вона розповіла, що в таборі діяв україномовний режим і вихователі були зобов'язані розмовляти рідною мовою. Для тих, хто чинив опір правилам, вводилися матеріальні стягнення у розмірі 50 гривень.

"Приїхало багато російськомовних дітей і були вожаті-вихователі. Я сказала - значить, так, вихователі, у нас україномовний режим у таборі. Ви з дітьми говорите виключно українською мовою. Один вожатий сказав, що не любить українську мову, одна вихователька сказала, що її ненавидить. Я сказала – це ваша особиста справа. За кожну російськомовну ситуацію з дітьми з вашого боку ви штрафуетесь на 50 грн", - розповіла вона.

Цікаво, що штрафи були поширені лише на вихователів. А ось за те, що діти говорили рідною мовою їм вводилися заохочення.

"Я дітям сказала — між собою можете говорити будь-якою мовою, але в публічному просторі готувати газету, презентацію, виступати, ви повинні українською мовою. За це ви отримаєте додаткові цукерки. Діти у нас заохочувалися, щоб виступати українською мовою. А в особистий простір я не лізла і привчала, що є особистий простір і публічне. І покарала вихователів – деякі вихователі поїхали додому, не дорахувавшись до зарплати 500-600 грн", —зазначила письменниця.

Вона назвала свою систему відновлення мовної ситуації "маленькою моделлю країни".

"Це маленька модель країни, насправді вона безболісна. Ніхто нікого не змушував, фізичних покарань не застосовував, але це діє. А ось дорослих, які все розуміють і йдуть на принцип – караємо", - додала письменниця.

Нагадаємо, що раніше відома письменниця різко висловилася з приводу Хресного ходу.

Ми також повідомляли, що борець за права державної мови Лариса Ніцой вимагає перейменувати Росію, оскільки та вкрала у нас термін "Русь".

Раніше українська письменниця зізналася, що піариться українською мовою.

Відео: (video.rbc.ua)