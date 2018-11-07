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У Тернопільській області заборонили російську мову та оголосили 2019-й Роком ОУН

STYLERЖиття    07.11.2018 - 16:42
Фото: колаж РБК-Україна
Фото: колаж РБК-Україна

Мораторій діятиме на території області до моменту повного припинення окупації території України

Депутати Тернопільської обласної ради псхвалили мораторій на використання російськомовного культурного продукту в будь-яких формах. Про це розповіли в прес-службі облради.

Як уточнюється, мораторій діятиме на території області до моменту повного припинення окупації території України.

Також депутати вирішили відзначити 90-річчя створення ОУН та оголосити 2019-й Роком ОУН в області.

Народні обранці заступилися за історика, голову Українського товариства в Любліні, доктора Григорія Купріяновича в Польщі та схвалили відповідне звернення до президента України та Міністерства закордонних справ.

"Вважаємо, що не маємо права замовчувати це ганебне цькування шанованого і в Україні, і в Польщі науковця, одного із найактивніших представників української громади. Висловлюємо нашу підтримку і солідарність з Григорієм Купріяновичем", - йдеться у зверненні.

Нагадаємо, що перед цим мораторій на російськомовний культурний продукт запровадили в Житомирській і Львівській областях.

Також ми писали про те, що відома українська письменниця Лариса Ніцой пропонувала водити штрафи за російську мову.

Додамо, що Міністерство закордонних справ України закликало Польщу припинити переслідування голови Українського товариства в Любліні Григорія Купріяновича.

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Відео: РБК-Україна

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