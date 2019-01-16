У Львові скасували мораторій на російськомовний продукт

Колаж РБК-Україна

Мораторій у Львівській області було введено у вересні 2018 року

У Львові адміністративний суд скасував рішення про введення мораторію на російськомовний культурний продукт. Про це повідомив на своїй сторінці журналіст Сергій Іванов-Малявін.

Як розповів Іванов-Малявін, раніше він подав позов про скасування мораторію на російськомовний культурний продукт у Львівський адміністративний суд.

"Мораторій на російськомовний культурний продукт (скандальне рішення Львівської ОДА №745) скасовано. Тільки що. За моїм позовом. Рішення Львівського адміністративного суду. Спасибі здоровому глузду в особі судді З. Гавдика", - написав на своїй сторінці журналіст.

Скріншот поста (facebook.com/simivanovsim)

У коментарях користувачі неоднозначно сприйняли таку новину. Деякі схвалили, зокрема ті, хто випускає друковану продукцію російською мовою.

Скріншот коментарів (facebook.com/simivanovsim)

Також є ті, хто нічого хорошого у скасуванні мораторію не бачить і стверджує, що це дасть злостивцям зайву їжу для обговорення.

Скріншот коментарів (facebook.com/simivanovsim)

Нагадаємо, мораторій на використання російськомовного культурного продукту у Львові ввели 18 вересня 2018 року.

"Встановити мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту в будь-яких формах на території Львівської області до моменту повного припинення окупації території України", - сказано в повідомленні облради.

Також раніше ми повідомляли, що російськомовний культурний продукт заборонили в Івано-Франківській області.