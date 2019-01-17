У Львові на жінку впав балкон, але вона залишилася жива

Фото: facebook.com/hotline.lviv

Інцидент стався на проспекті Шевченка, 14

Сьогодні, 17 січня, у Львові обвалився балкон над ювелірним магазином "Амфора". Про це повідомила користувач мережі Руслана Коропецкая на сторінці групи "Гаряча лінія міста Львова" Facebook.

Очевидці кажуть, що падаючі камені зачепили жінку, яка йшла повз. Але найголовніше, що жінка залишилася жива.

Фото: facebook.com/hotline.lviv

Дана новина сильно розбурхала мережу.

"Саме там, де каміння люди вже повертають в арку до нас в книжковий магазин. Скільки дітей там щодня проходить. Жах", - зазначила Katerina Ivanova.

Скріншот з Facebook

"Тому що у Львові фактично немає не тільки хваленной поліції (що вказує насамперед на те, що її керівник бездарний), але і господаря взагалі. А бурхлива саморекламна діяльність Садового і його "взаємодопомоги" - не що інше, як імітація роботи, в якій (як за тим туманом у відомій пісні) нічого не видно", - написав Myroslav Sirko.

Скріншот з Facebook

"Чомусь ми своїм будинком займаємось. І за свій рахунок утеплили влітку і на гроші нещодавно облаштували систему індивідуального опалення на будинок. А тут бачите знову влада винна тому що не зробила. Може вам ще с..у підтерти влада повинна приходити?", - прокоментував Igor Gor.

Скріншот з Facebook

Нагадаємо, що Україна увійшла в рейтинг країн з середньою небезпекою для туристів. При цьому найбільшу небезпеку для туристів представляють "протести і політичні заворушення".

Раніше повідомлялося, що у Львові скасували мораторій на російськомовний продукт, який був введений у вересні 2018 року.

Ми також повідомляли про те, що в Києві на голову перехожим можуть впасти не тільки бурульки, але і санчата, які звисають на балконі.