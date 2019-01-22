"Чудом осталась жива": в Киеве на авто упала глыба льда и пробила крышу (видео)

Коллаж: РБК-Украина

Во время инцидента в машине никого не было

В Киеве на припаркованный автомобиль во дворе здания по адресу ул. Богдана Хмельницкого, 10, обрушилась глыба льда со снегом. Об этом сообщила пользователь сети на странице "Киев оперативный" в Facebook.

Кусок льда упал на автомобиль Nissan Qashqai и пробил стеклянную панорамную крышу машины. По салону авто разлетелись куски стекла и льда.

По словам женщины, мама которой является владельцем авто, на карнизе здания до сих пор остается много ледяных глыб, которые могут сорваться вниз.

"Моя мама чудом осталась жива", - прокомментировала инцидент женщина.

Видео: facebook.com/KyivOperativ

Она также отметила, что неоднократно обращалась к коммунальным службам с просьбой очистить лед с крыши, но они на это никак не отреагировали.

"Данный двор находится в самом центре и там очень оживленное движение и каждые пару минут проходят люди. Там, где стоял автомобиль, мог проходить человек", - подчеркнула женщина.

Пользователей сети также возмутил этот случай.

Скриншот с Facebook

"Пока не будет наказание за подобное отношение коммунальщиков - это будет продолжаться. Вот если бы начальник ЖЭКа заплатил за ремонт автомобиля + штраф + моральная компенсация, то это бы прекратилось мгновенно", - прокомментировал Ярослав.

Скриншот с Facebook

"За несколько недель до этого события соседи сообщали в ЖЭК и в мэрию об этой глыбе льда - все без ответной реакции. Это чудо, что данное падение было без человеческих жертв, только жаль автомобиль. Но часть глыбы осталась - это чья-то смерть. Висит над проходом. Ходят не только жильцы, но и много посетителей паспортного отдела, а также свадебного салона на первом этаже и гостиницы", - отметила Марина Нестерук.

Скриншот с Facebook

Напомним, что в Харькове двое людей тяжело травмированы из-за обвала льда. Инцидент случился на улице Рымарской.

Ранее сообщалось, что во Львове на женщину обвалился балкон над ювелирным магазином "Амфора", но она осталась жива.