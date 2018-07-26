"Чудова мама і справжній патріот України": померла відома активістка

Ілюстративне фото (pixabay)

Жителі Кам'янець-Подільського оплакують непоправну втрату

У Кам'янці-Подільському Хмельницької області померла громадський діяч, голова ГО "Патріот" Оніщук Зоя Іванівна. Про це повідомили друзі Оніщук на її сторінці в соціальній мережі Facebook.

Відомо, що жінка померла у віці 55 років з-за важкої хвороби.

Місцеві жителі дуже добре знали Зою Іванівну. Вона багато років була незмінним продавцем преси на "Центральному ринку" Кам'янець-Подільського і завдяки цьому її знало все місто. Але найбільшу популярність їй принесла активна позиція по боротьбі з корупцією в лавах влади.

Скріншот фото (facebook.com/Зоя Оніщук)

Зоя Оніщук очолювала ГО "Патріот", яка активно висвітлювала всі події міста на своїх каналах у YouTube і Facebook, піднімала питання про захист бездомних тварин і рятувала вихованців місцевого цирку.

Скріншот фото (facebook.com/Зоя Оніщук)

Мешканці міста розповідають, що Зоя Оніщук була частиною Кам'янця-Подільського, його серцем і вогнем. Вона сильно хворіла, але лише самі близькі про це знали.

Жінка рятувалася вегетаріанством і спортом і для кожного у своєму місті знаходила частинку добра. У неї залишився син, яким вона дуже пишалася.

Скріншот фото (facebook.com/Зоя Оніщук)

Прощання з Зоєю Оніщук відбудеться 26 липня на місцевому кладовищі, сектор 9а.

Друзі активістки написали слова співчуття і розповіли про те, якою чудовою людиною вона була.

Скріншот коментарів (facebook.com/Зоя Оніщук)

Вони згадали, як Зоя Оніщук виступала на сцені, коли вела гурток аеробіки.

Скріншот коментарів (facebook.com/Зоя Оніщук)

Скріншот поста (facebook.com/Зоя Оніщук)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що померла талановита українська журналістка, яка присвятила своє життя науковим виданням.

Відео: video.rbc.ua