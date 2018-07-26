"Чудова мама і справжній патріот України": умерла известная активистка

Иллюстративное фото (pixabay)

Жители Каменец-Подольского оплакивают невосполнимую потерю

В Каменце-Подольском Хмельницкой области скончалась общественный деятель, глава ОО "Патриот" Онищук Зоя Ивановна. Об этом сообщили друзья Онищук на ее странице в социальной сети Facebook.

Известно, что женщина умерла в возрасте 55 лет из-за тяжелой болезни.

Местные жители очень хорошо знали Зою Ивановну. Она много лет была бессменным продавцом прессы на "Центральном рынке" Каменец-Подольского и благодаря этому ее знал весь город. Но самую большую известность ей принесла активная позиция по борьбе с коррупцией в рядах власти.

Скриншот фото (facebook.com/Зоя Онищук)

Зоя Онищук возглавляла ОО "Патриот", которая активно освещала все события города на своих каналах в YouTube и Facebook, поднимала вопросы о защите бездомных животных и спасала питомцев местного цирка.

Скриншот фото (facebook.com/Зоя Онищук)

Жители города рассказывают, что Зоя Онищук была частью Каменец-Подольского, его сердцем и огнем. Она сильно болела, но лишь самые близкие об этом знали.

Женщина спасалась вегетарианством и спортом и для каждого в своем городе находила частичку добра. У нее остался сын, которым она очень гордилась.

Скриншот фото (facebook.com/Зоя Онищук)

Прощание с Зоей Онищук состоится 26 июля на местном кладбище, сектор 9а.

Друзья активистки написали слова соболезнования и рассказали о том, каким чудесным человеком она была.

Скриншот комментариев (facebook.com/Зоя Онищук)

Они вспомнили, как Зоя Онищук выступала на сцене, когда вела кружок аэробики.

Скриншот комментариев (facebook.com/Зоя Онищук)

Скриншот поста (facebook.com/Зоя Онищук)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что умерла талантливая украинская журналистка, которая посвятила свою жизнь научным изданиям.

Видео: video.rbc.ua