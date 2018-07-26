Умерла талантливая украинская журналистка

Иллюстративное фото (pixabay)

Ее призванием была научная журналистика

В Киеве скончалась талантливый редактор, журналист научных журналов Надежда Сергеевна Фурс. Об этом сообщает "Голос Украины".

Надежда Фурс в последние годы много болела, и умерла после продолжительной болезни на 97-м году жизни.

Журналистка родилась 7 октября 1921 года в Киеве. После школы поступила на факультет филологии Киевского университета имени Тараса Шевченко. Но закончить обучение ей не удалось из-за войны. Надежда Фурс сначала ушла в подполье, а потом к партизанам.

Рискуя собственной жизнью, женщина принимала передачи Радиоинформбюро, записывала информацию вместе со своими друзьями на листовках и информировала население про реальную ситуацию на фронте.

После войны Надежда Сергеевна закончила обучение в университете имени Тараса Шевченко, а в свободное время разбирала руины Крещатика. Вся ее дальнейшая жизнь была связана с журналистикой.

Фото: из архива семьи Надежды Фурс (golos.com)

В 1950 году она стала редактором Академии наук Украины, в 1959 – заместителем главного редактора журнала "Наука и жизнь", потом главным редактором научно-популярной литературы в издательстве АН Украины "Наукова думка". С 1965 года – заместителем главного редактора журнала "Кибернетика", который в 1991 году переименовали в "Кибернетику и системный анализ".

В этом журнале Надежда Фурс проработала 48 лет, до 2013 года. За годы работы она получила высокие государственные награды, вырастила дочь, посадила сад и построила дом.

Всю свою жизнь она посвятила редактированию научных журналов. Была почетным членом Национального союза журналистов Украины.

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Видео: video.rbc.ua