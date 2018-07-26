Померла талановита українська журналістка

Ілюстративне фото (pixabay)

Її покликанням була наукова журналістика

У Києві померла талановитий редактор, журналіст наукових журналів Надія Сергіївна Фурс. Про це повідомляє "Голос України".

Надія Фурс в останні роки багато хворіла і померла після тривалої хвороби на 97-му році життя.

Журналістка народилася 7 жовтня 1921 року в Києві. Після школи вступила на факультет філології Київського університету імені Тараса Шевченка. Але закінчити навчання не вдалося із-за війни. Надія Фурс спочатку пішла в підпілля, а потім до партизанів.

Ризикуючи власним життям, жінка приймала передачі Радиоінформбюро, записувала інформацію разом зі своїми друзями на листівках і інформувала населення про реальну ситуацію на фронті.

Після війни Надія Сергіївна закінчила навчання в університеті імені Тараса Шевченка, а у вільний час розбирала руїни Хрещатика. Все її подальше життя була пов'язано з журналістикою.

Фото: з архіву сім'ї Надії Фурс (golos.com)

У 1950 році вона стала редактором Академії наук України, в 1959 – заступником головного редактора журналу "Наука і життя", потім головним редактором науково-популярної літератури у видавництві АН України "Наукова думка". З 1965 року – заступником головного редактора журналу "Кібернетика", який у 1991 році перейменували в "Кібернетика і системний аналіз".

У цьому журналі Надія Фурс пропрацювала 48 років, до 2013 року. За роки роботи вона отримала високі державні нагороди, виростила доньку, посадила сад і побудувала будинок.

Все своє життя вона присвятила редагуванню наукових журналів. Була почесним членом Національної спілки журналістів України.

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Відео: video.rbc.ua