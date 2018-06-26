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У Чугуєві оголений військовий чіплявся до дівчат-підлітків

STYLERLIFE        26.06.2018 - 10:42
Фото: Оголений чоловік (Колаж РБК-Україна)
Фото: Оголений чоловік (Колаж РБК-Україна)

Чоловік перебував під дією наркотиків

У Чугуєві Харківської області оголений чоловік блукав вулицями і приставав до підлітків. Про це повідомили в паблике "Чесно-Pro-Чугуїв" в соціальній мережі Facebook.

По вулицях міста Чугуєва розгулював оголений чоловік. Ймовірно, хлопець перебував під дією наркотичних речовин.

Очевидці повідомили, що молодий чоловік чіплявся до дівчат-підлітків. Вони сиділи на лавочці в парку "Молодіжний", коли до них підійшов оголений чоловік. Поруч виявилися знайомі підлітків, які викликали поліцію і до їх приїзду утримували дивного чоловіка.

Правоохоронці забрали оголеного хлопця, а потім передали його медикам, які підтвердили, що він перебуває у стані наркотичного сп'яніння.

Відео: YouTube/"ГородХ"

З'ясувалося, що дивний чоловік – це військовослужбовець 54-ої бригади, яка знаходиться зараз біля Чугуєва.

Представники Міноборони повідомили, що 54-я бригада нещодавно повернулася із зони проведення ООС, де вони перебували останні 7 місяців.

Скріншот поста (facebook.com/"Чесно-Pro-Чугуїв")

До речі, у Харкові чоловік в "костюмі Адама" напав на таксі.

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Теги: наркотики, мужчина, Харьковская область
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