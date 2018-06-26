У Чугуєві оголений військовий чіплявся до дівчат-підлітків

Чоловік перебував під дією наркотиків
У Чугуєві Харківської області оголений чоловік блукав вулицями і приставав до підлітків. Про це повідомили в паблике "Чесно-Pro-Чугуїв" в соціальній мережі Facebook.
По вулицях міста Чугуєва розгулював оголений чоловік. Ймовірно, хлопець перебував під дією наркотичних речовин.
Очевидці повідомили, що молодий чоловік чіплявся до дівчат-підлітків. Вони сиділи на лавочці в парку "Молодіжний", коли до них підійшов оголений чоловік. Поруч виявилися знайомі підлітків, які викликали поліцію і до їх приїзду утримували дивного чоловіка.
Правоохоронці забрали оголеного хлопця, а потім передали його медикам, які підтвердили, що він перебуває у стані наркотичного сп'яніння.
Відео: YouTube/"ГородХ"
З'ясувалося, що дивний чоловік – це військовослужбовець 54-ої бригади, яка знаходиться зараз біля Чугуєва.
Представники Міноборони повідомили, що 54-я бригада нещодавно повернулася із зони проведення ООС, де вони перебували останні 7 місяців.
Скріншот поста (facebook.com/"Чесно-Pro-Чугуїв")
До речі, у Харкові чоловік в "костюмі Адама" напав на таксі.
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