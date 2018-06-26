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Интервью

В Чугуеве голый военный приставал к девочкам-подросткам

STYLERLIFE        26.06.2018 - 10:42
Фото: Обнаженный мужчина (Коллаж РБК-Украина)
Фото: Обнаженный мужчина (Коллаж РБК-Украина)

Мужчина находился под воздействием наркотиков

В Чугуеве Харьковской области обнаженный мужчина бродил по улицам и приставал к подросткам. Об этом сообщили в паблике "Честно-Pro-Чугуев" в социальной сети Facebook.

По улицам города Чугуева разгуливал голый мужчина. Предположительно, парень находился под воздействием наркотических веществ.

Очевидцы сообщили, что молодой человек приставал к девочкам-подросткам. Они сидели на лавочке в парке "Молодежный", когда к ним подошел голый мужчина. Рядом оказались знакомые подростков, которые вызвали полицию и до их приезда удерживали странного мужчину.

Правоохранители забрали обнаженного парня, а потом передали его медикам, которые подтвердили, что он находится в состоянии наркотического опьянения.

Видео: YouTube/"ГородХ"

Выяснилось, что странный мужчина – это военнослужащий 54-ой бригады, которая находится сейчас возле Чугуева.

Представители Минобороны сообщили, что 54-я бригада недавно вернулась из зоны проведения ООС, где они находились последние 7 месяцев.

Скриншот поста (facebook.com/"Честно-Pro-Чугуев")

Кстати, в Харькове мужчина в "костюме Адама" напал на такси.

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Теги: наркотики, мужчина, Харьковская область
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