"Далеко йти": під Львовом священик відмовився провести похорон жінки

Колаж РБК-Україна

Ситуація сталася в селі Воля Якубова

У Львівській області в селі Воля Якубова місцевий священик відмовився провести похорон жінки за традиціями християнства, тому що "далеко йти пішки". Про це повідомляє видання 4studio, посилаючись на Facebook-користувача.

Отець Іоанн, який править в селі, відмовився ховати за традиціями християнства шановану жінку в селі, яка прожила важке життя: поховала сина з Афганістану і виховувала до кінця своїх днів дочку з синдромом Дауна.

Фото: (4studio)

Відзначається, що жінка була дуже побожною і доброю. Та коли вона померла і потрібно було її ховати - священнослужитель не захотів проводити похорон жінки за традиціями християнства і не запечатував труну будинку, де зібралися родичі та сусіди. Тому бабу Марту просто винесли з будинку і понесли на кладовище.

Жителів села така поведінка Івана шокувала, адже причина відмови була безглуздою. "Далеко йти до хутора", - таким був висновок свяженнослужителя. Хоча автор посту стверджує, що до хати баби Марти через поле йти 2 км.

Фото: (4studio)

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