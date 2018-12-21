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"Далеко идти": под Львовом священник отказался провести похороны женщины

STYLERЖизнь    21.12.2018 - 14:10
"Далеко идти": под Львовом священник отказался провести похороны женщины
Коллаж РБК-Украина

Ситуация произошла в селе Воля Якубова

Во Львовской области в селе Воля Якубова местный священник отказался провести похороны женщины по традициям христианства, потому что "далеко идти пешком". Об этом сообщает издание 4studio, ссылась на Facebook-пользователя.

Отец Иоанн, который правит в селе, отказался хоронить по традициям христианства уважаемую женщину в деревне, которая прожила трудную жизнь: похоронила сына из Афганистана и воспитывала до конца своих дней дочь с синдромом Дауна. 

&quot;Далеко идти&quot;: под Львовом священник отказался провести похороны женщиныФото: (4studio)

Отмечается, что женщина была очень набожной и доброй. Но когда она умерла и нужно было ее хоронить - священнослужитель не захотел проводить похороны женщины по традициям христианства и не запечатывал гроб дома, где собрались родственники и соседи. Поэтому бабу Марту просто вынесли из дома и понесли на кладбище. 

Жителей села такое поведение Иоанна повергло в шок, ведь причина отказа была нелепой. "Далеко идти до хутора", - таким было заключение свяженнослужителя. Хотя автор поста утверждает, что к дому бабы Марты через поле идти 2 км.

&quot;Далеко идти&quot;: под Львовом священник отказался провести похороны женщины

Фото: (4studio)

Напомним, что журналист потроллил Патриарха Кирилла. В своем YouTube-блоге журналист отметил, что присутствие российского священнослужителя на на заседании Министерства обороны России является серьезным аргументом для создания в Украине автокефальной православной церкви.

Мы писали, что патриарха Кирилла высмеяли в сети за любовь к моде. Известный патриарх Русской православной церкви Кирилл похвастался дорогими одеяниями, чем вызвал бурные обсуждения в сети. 

 

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