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"Дайте їм спокійно померти": Гордон накинувся на В'ятровича в прямому ефірі (відео)

STYLERLIFE        25.06.2018 - 18:11
Фото: РБК-Україна
Фото: РБК-Україна

Між журналістом і головою УІНП сталася перепалка

Журналіст Дмитро Гордон вступив в словесну перепалку з директором Українського інституту національної пам'яті Володимиром В'ятровичем. Конфлікт стався в прямому ефірі 112 каналу.

Причиною перепалки стали зміни в списку державних свят. Гордон заявив, що скасування 1 і 9 травня та 8 березня вносить розбрат в суспільство.

"Більшість Ваших дій, на мій погляд, спрямовані на якийсь розбрат українців", - сказав Гордон.

"Скажіть, Ви це робите навмисно, або Ви не розумієте того, що Україну треба об'єднувати?" - запитав він.

В'ятрович вимагав навести приклад і аргументувати свою заяву.

"Ваші постійні заяви - то не треба 1 травня, то не треба 9 травня, то 8 березня не потрібне. Навіщо вносити розбрат в суспільство і говорити про 8 березня? Це термінове питання, цим сьогодні варто займатися?" - заявив Гордон В'ятровичу.

Директор Інституту національної пам'яті зазначив, що питання зміни державного календаря є функцією держави. Він підкреслив, що в Україні як і раніше відзначають 9 травня як День перемоги над нацизмом, проте також ввели День пам'яті і примирення, який відзначається 8 травня.

"Я вважаю, що потрібно наводити порядок в календарі державних свят. Він у нас дуже еклектичний, включає і радянські, і національні, і релігійні свята. Такого безладу, як в українському державному календарі, немає в жодній сусідній країні", - зазначив В'ятрович .

"У нашій країні живе багато літніх людей, дайте їм спокійно померти зі своїми думками. Не створюйте розбрат, нехай країна об'єднується", - звернувся Гордон до В'ятровича.

Історик зазначив, що головне завдання Інституту національної пам'яті полягає в тому, щоб "молодше покоління виросло в нормальній країні".

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Раніше В'ятрович розповів про небезпеку святкування 22 червня на державному рівні.

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Теги: УИНП, Дмитрий Гордон, Владимир Вятрович
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