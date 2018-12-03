"Дають у руки автомати": бойовики розгорнули мережу військових таборів для дітей

Колаж РБК-Україна

Дітей вчать стріляти і збирати-розбирати зброю

На окупованих територіях Донецької та Луганської областей бойовики розгорнули мережа військових таборів для дітей. Про це розповів представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини у Донецькій і Луганській областях Павло Лисянський під час форуму, присвяченому 70-річчю Загальної декларації прав людини, пише "Інтерфакс-Україна".

Павло Лисянський повідомив, що навчання в цих таборах пройшли вже близько 5000 дітей віком від 9 років. Ці табори називаються патріотичними, але по факту там навчають тому, як потрібно поводитися зі зброєю і виховують ненависть до України.

"Ми побачили, як окупанти залучають дітей до військового конфлікту. Вони розгорнули цілу мережу таборів так званого патріотичного виховання. Знаєте, що це за виховання? Це любов до "російського світу" і ненависть до українців та до України", - розповів Лисянський.

Він зазначив, що за результатами моніторингу ситуації в ОРДЛО, з'ясувалося, що дітям з 9 років дають у руки автомати, вчать їх збирати і розбирати.

"Через ці табори пройшли навчання понад 5000 дітей", - повідомив омбудсмен Лисянський.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у мережі опубліковані фото таємного військового табору для підлітків у Підмосков'ї.

А також ми розповідали про те, що снайпер "ДНР" розповіла, як її вчили вбивати людей у російському військовому таборі.

Відео: РБК-Україна