Из преступников в военные: в сети опубликованы фото тайного лагеря для подростков

Коллаж РБК-Украина

Детей в лагере обучают самообороне и рукопашному бою

В сети появились фотографии специального военного лагеря для подростков "Витязь", который находится в Подмосковье. О лагере написали в издании ТАСС.

Специальный военный лагерь для трудных подростков "Витязь" находится в Подмосковье. Там занимаются обучением малолетних правонарушителей военному делу. В этот центр спецподготовки попадают трудные подростки, которые привлекались за воровство, разбой и хулиганство. После того, как подростки были привлечены к ответственности, им дают еще один шанс на исправление – отправляют в специальный лагерь "Витязь".

Фото: ТАСС

Для детей пребывание в этом лагере становится своеобразным отбыванием заключения. На период перевоспитания и обучения, дети не имеют права самостоятельно покидать территорию лагеря.

Кроме того, в "Витязе" существуют и очень жесткие правила поведения внутри территории. Воспитанники не могут без разрешения воспитателя переходить с одного этажа на другой.

Занятия по военной подготовке в лагере проводит бывший боец спецназа Алексей Каменев. Обучает трудных подростков рукопашному бою, самообороне и проводит с ними "Один день в спецназе".

Известно, что в России существует еще несколько таких центров специальной подготовки, в которых малолетних преступников обучают военному делу.

Напомним, ранее мы писали о том, что крымские татары эпично затроллили российских оккупантов.

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Видео: РБК-Украина