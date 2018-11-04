ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

"Зомбиленд": в сети показали путинскую Россию "во всей красе" (видео)

STYLERЖизнь    04.11.2018 - 11:50
Иллюстративное фото (Styler, коллаж)
Иллюстративное фото (Styler, коллаж)

Прохожие делали вид, что ничего не произошло

Пользователей сети потрясло безразличие россиян к человеку, который внезапно умер посреди улицы. Соответствующие кадры опубликовал блогер "Прапорщик Zадоff" в Twitter.

"Это видео, пожалуй, наиболее точно ассоциируется с путинской Россией", - говорится в подписи.

Обратим внимание, что на самом видео видно, что мужчине стало плохо посреди улицы, из-за чего он упал на землю и умер. Из трех прохожих, которые стали очевидцами ЧП, к нему подошел только один. Более того, на видео также заметно, как по умершему мужчине проехался грузовой автомобиль.

&quot;Зомбиленд&quot;: в сети показали путинскую Россию &quot;во всей красе&quot; (видео)

Скриншот поста (twitter.com/DmitLibero)

Как позже уточнил блогер, врач также был шокирован поведением водителя.

"Врач испугалась и не знает, что делать. Прячется за дверью скорой. Водитель в шоке отскакивает – по любому ехал по тротуару. Всеобщее безразличие, кроме одной хрупкой девушки", - подчеркнул он.

Видео: внезапная смерть в РФ (twitter.com/DmitLibero)

В то же время пользователи сети уточнили, что проишествие напоминает им фильм "Зомбиленд".

Напомним, президент России Владимир Путин опозорился новым нелепым враньем об аннексированном украинском Крыму.

Кстати, Владимир Путин, который, как известно, испытывает дискомфорт по поводу своего невысокого роста, неоднократно появлялся на публичных мероприятиях в обуви, снабженной скрытым каблуком. На этот раз Путин продемонстрировал  такую обувь на встрече с главой Южной Осетии Анатолием Бибиловым.

Ранее пенсионерки РФ из так называемого "Отряда Путина" опозорились новым видео обращением к  гражданам Соединенных Штатов.

Новости Украины Российская Федерациясмерть
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь