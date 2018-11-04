"Зомбиленд": в сети показали путинскую Россию "во всей красе" (видео)

Иллюстративное фото (Styler, коллаж)

Прохожие делали вид, что ничего не произошло

Пользователей сети потрясло безразличие россиян к человеку, который внезапно умер посреди улицы. Соответствующие кадры опубликовал блогер "Прапорщик Zадоff" в Twitter.

"Это видео, пожалуй, наиболее точно ассоциируется с путинской Россией", - говорится в подписи.

Обратим внимание, что на самом видео видно, что мужчине стало плохо посреди улицы, из-за чего он упал на землю и умер. Из трех прохожих, которые стали очевидцами ЧП, к нему подошел только один. Более того, на видео также заметно, как по умершему мужчине проехался грузовой автомобиль.

Скриншот поста (twitter.com/DmitLibero)

Как позже уточнил блогер, врач также был шокирован поведением водителя.

"Врач испугалась и не знает, что делать. Прячется за дверью скорой. Водитель в шоке отскакивает – по любому ехал по тротуару. Всеобщее безразличие, кроме одной хрупкой девушки", - подчеркнул он.

Это видео, пожалуй, наиболее точно ассоциируется с путинской Россией(18+) pic.twitter.com/Jy6icnXIE1 — Прапорщик Zадоff (@DmitLibero) 3 ноября 2018 г.

Видео: внезапная смерть в РФ (twitter.com/DmitLibero)

В то же время пользователи сети уточнили, что проишествие напоминает им фильм "Зомбиленд".

Напомним, президент России Владимир Путин опозорился новым нелепым враньем об аннексированном украинском Крыму.

Кстати, Владимир Путин, который, как известно, испытывает дискомфорт по поводу своего невысокого роста, неоднократно появлялся на публичных мероприятиях в обуви, снабженной скрытым каблуком. На этот раз Путин продемонстрировал такую обувь на встрече с главой Южной Осетии Анатолием Бибиловым.

Ранее пенсионерки РФ из так называемого "Отряда Путина" опозорились новым видео обращением к гражданам Соединенных Штатов.