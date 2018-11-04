"Зомбіленд": в мережі показали путінську Росію "у всій красі" (відео)

Ілюстративне фото (Styler, колаж)

Перехожі робили вигляд, що нічого не сталося

Користувачів мережі потрясла байдужість росіян до людини, яка раптово померла посеред вулиці. Відповідні кадри опублікував блогер "Прапорщик Zадоff" Twitter.

"Це відео, мабуть, найбільш точно асоціюється з путінською Росією", - йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що на самому відео видно, що чоловікові стало погано посеред вулиці, через що він впав на землю і помер. З трьох перехожих, які стали очевидцями НП, до нього підійшов тільки один. Більш того, на відео також видно, як по померлому чоловікові проїхався вантажний автомобіль.

Скріншот поста (twitter.com/DmitLibero)

Як пізніше уточнив блогер, лікар також був шокований поведінкою водія.

"Лікар злякалася і не знає, що робити. Ховається за дверима швидкої. Водій в шоці відскакує – їхав по тротуару. Загальна байдужість, крім однієї тендітної дівчини", - підкреслив він.

Це відео, мабуть, найбільш точно асоціюється з путінською Росією(18+) pic.twitter.com/Jy6icnXIE1 — Прапорщик Zадоff (@DmitLibero) 3 листопада 2018 р.

Відео: раптова смерть в РФ (twitter.com/DmitLibero)

У той же час користувачі мережі підкреслили, що інцидент нагадав їм фільм "Зомбіленд".

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін зганьбився новою безглуздою брехнею про анексований український Крим.

До речі, Володимир Путін, який, як відомо, відчуває дискомфорт з приводу свого невисокого зросту, неодноразово з'являвся на публічних заходах у взутті, забезпеченою прихованим каблуком. На цей раз Путін продемонстрував таке взуття на зустрічі з главою Південної Осетії Анатолієм Бібіловым.

Раніше пенсіонерки РФ з так званого "Загону Путіна" зганьбилися новим відео зверненням до громадян Сполучених Штатів.