"Всерьез и надолго": известный волонтер рассказал, сколько будет длиться война России с Украиной

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По словам Дружковского война может длиться десятилетиями

Активист Геннадий Друзенко, который является основателем и руководителем Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Николая Пирогова, считает, что война России с Украиной на Донбассе может идти десятилетиями. Об этом он сообщил в интервью изданию "Апостроф".

По мнению Друзенко, Украина должна брать пример с Израиля, то есть защищаться и обороняться.

"Что делать с войной с Россией? Пока никто не дал вразумительного ответа на этот вызов, а это странно. Все соцопросы говорят о том, что война - одна из самых больших проблем для всех украинцев. Я думаю, что кто-то наконец выйдет и честно скажет, что война - всерьез и надолго, возможно, немного притихнет, возможно, даже снова будет активизироваться, но мы должны готовиться бороться с Россией десятилетиями. Мы должны учиться, как Израиль - и развиваться, и обороняться", - сказал он.

Также по словам волонтера, люди теряют мотивацию и устали от войны, а кандидаты в президенты не могут дать ответ, как ее остановить.

Фото: Геннадий Друзенко (apostrophe.ua)

"Президент нам рассказывает о каких-то миротворцах, мы об этом уже говорили, не говоря уже, что без согласия Российской Федерации как постоянного члена Совета Безопасности ООН ни один миротворец в Украине не появится. Поэтому хотелось бы услышать хотя бы от одного кандидата в президенты такой неприятный, но честный ответ. Устали от войны и не знаем, как ее прекратить, люди теряют мотивацию. Но она остается главным вызовом. И главные претенденты на высший пост пока не готовы дать на него честный ответ", - подытожил Друзенко.

Как ранее писал Styler, знаменитая украинская спортсменка-гимнастка, олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева, которая сейчас больше живет в США, высказалась относительно войны на Донбассе.

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