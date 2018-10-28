ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

"Всерйоз і надовго": відомий волонтер розповів, скільки буде тривати війна Росії з Україною

STYLERЖиття    28.10.2018 - 15:05
Фото РБК-Україна
Фото РБК-Україна

За словами Друзенко, війна може тривати десятиліттями

Активіст Геннадій Друзенко, який є засновником і керівником Першого добровольчого мобільного госпіталю ім. Миколи Пирогова, вважає, що війна Росії з Україною на Донбасі може йти десятиліттями. Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "Апостроф".

На думку Друзенко, Україна повинна брати приклад з Ізраїлю, тобто захищатися і оборонятися.

"Що робити з війною з Росією? Поки ніхто не дав зрозумілої відповіді на цей виклик, а це дивно. Всі соцопитування свідчать про те, що війна - одна з найбільших проблем для всіх українців. Я думаю, що хтось нарешті вийде і чесно скаже, що війна - всерйоз і надовго, можливо, трохи притихне, можливо, навіть знову буде активізуватися, але ми повинні готуватися боротися з Росією десятиліттями. Ми повинні вчитися, як Ізраїль - і розвиватися, і оборонятися", - сказав він.

Також за словами волонтера, люди втрачають мотивацію і втомилися від війни, а кандидати у президенти не можуть дати відповідь, як її зупинити.

&quot;Всерйоз і надовго&quot;: відомий волонтер розповів, скільки буде тривати війна Росії з УкраїноюФото: Геннадій Друзенко (apostrophe.ua)

"Президент нам розповідає про якісь миротворців, ми про це вже говорили, не кажучи вже, що без згоди Російської Федерації як постійного члена Ради Безпеки ООН ні один миротворець в Україні не з'явиться. Тому хотілося б почути хоча б від одного кандидата в президенти таку неприємну, але чесну відповідь. Втомилися від війни і не знаємо, як її припинити, люди втрачають мотивацію. Але вона залишається головним викликом. І головні претенденти на найвищу посаду поки не готові дати чесну відповідь", - підсумував Друзенко.

Як раніше писав Styler, знаменита українська спортсменка-гімнастка, олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва, яка зараз більше живе в США, висловилася щодо війни на Донбасі.

Читайте також, як українцям показали наслідки "російського світу" на Донеччині (фото).

 

Новини України ДонбасНовини АТО
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся