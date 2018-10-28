"Всерйоз і надовго": відомий волонтер розповів, скільки буде тривати війна Росії з Україною

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За словами Друзенко, війна може тривати десятиліттями

Активіст Геннадій Друзенко, який є засновником і керівником Першого добровольчого мобільного госпіталю ім. Миколи Пирогова, вважає, що війна Росії з Україною на Донбасі може йти десятиліттями. Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "Апостроф".

На думку Друзенко, Україна повинна брати приклад з Ізраїлю, тобто захищатися і оборонятися.

"Що робити з війною з Росією? Поки ніхто не дав зрозумілої відповіді на цей виклик, а це дивно. Всі соцопитування свідчать про те, що війна - одна з найбільших проблем для всіх українців. Я думаю, що хтось нарешті вийде і чесно скаже, що війна - всерйоз і надовго, можливо, трохи притихне, можливо, навіть знову буде активізуватися, але ми повинні готуватися боротися з Росією десятиліттями. Ми повинні вчитися, як Ізраїль - і розвиватися, і оборонятися", - сказав він.

Також за словами волонтера, люди втрачають мотивацію і втомилися від війни, а кандидати у президенти не можуть дати відповідь, як її зупинити.

Фото: Геннадій Друзенко (apostrophe.ua)

"Президент нам розповідає про якісь миротворців, ми про це вже говорили, не кажучи вже, що без згоди Російської Федерації як постійного члена Ради Безпеки ООН ні один миротворець в Україні не з'явиться. Тому хотілося б почути хоча б від одного кандидата в президенти таку неприємну, але чесну відповідь. Втомилися від війни і не знаємо, як її припинити, люди втрачають мотивацію. Але вона залишається головним викликом. І головні претенденти на найвищу посаду поки не готові дати чесну відповідь", - підсумував Друзенко.

Як раніше писав Styler, знаменита українська спортсменка-гімнастка, олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва, яка зараз більше живе в США, висловилася щодо війни на Донбасі.

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