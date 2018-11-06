Із злочинців у військові: у мережі опубліковані фото таємного табору для підлітків

Колаж РБК-Україна

Дітей у таборі навчають самообороні та рукопашного бою

У мережі з'явилися фотографії спеціального військового табору для підлітків "Витязь", який знаходиться в Підмосков'ї. Про табір написали у виданні ТАСС.

Спеціальний військовий табір для важких підлітків "Витязь" знаходиться в Підмосков'ї. Там займаються навчанням малолітніх правопорушників військовій справі. У цей центр спецпідготовки потрапляють важкі підлітки, які залучалися за крадіжку, розбій і хуліганство. Після того, як підлітки були притягнуті до відповідальності, їм дають ще один шанс на виправлення – відправляють у спеціальний табір "Витязь".

Фото: ТАСС

Для дітей перебування в цьому таборі стає своєрідним відбуванням ув'язнення. На період перевиховання і навчання, діти не мають права самостійно залишати територію табору.

Крім того, в "Витязі" існують і дуже жорсткі правила поведінки всередині території. Вихованці не можуть без дозволу вихователя переходити з одного поверху на інший.

Заняття з військової підготовки в таборі проводить колишній боєць спецназу Олексій Каменєв. Навчає важких підлітків рукопашного бою, самообороні і проводить з ними "Один день у спецназі".

Відомо, що в Росії існує ще кілька таких центрів спеціальної підготовки, у яких малолітніх злочинців навчають військовій справі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що кримські татари епічно затроллили російських окупантів.

А також розповідали про те, що в мережі показали путінську Росію "у всій красі".

Відео: РБК-Україна