"Дают в руки автоматы": боевики развернули сеть военных лагерей для детей

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Детей учат стрелять и собирать-разбирать оружие

На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей боевики развернули сеть военных лагерей для детей. Об этом рассказал представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский во время форума, посвященному 70-летию Всеобщей декларации прав человека, пишет "Интерфакс-Украина".

Павел Лисянский сообщил, что обучение в этих лагерях прошли уже около 5000 детей в возрасте от 9 лет. Эти лагеря называются патриотическими, но по факту там обучают тому, как нужно обращаться с оружием и воспитывают ненависть к Украине.

"Мы увидели, как оккупанты привлекают детей к военному конфликту. Они развернули целую сеть лагерей так называемого патриотического воспитания. Знаете, что это за воспитание? Это любовь к "русскому миру" и ненависть к украинцам, к Украине", - рассказал Лисянский.

Он отметил, что по результатам мониторинга ситуации в ОРДЛО, выяснилось, что детям с 9 лет дают в руки автоматы, учат их собирать и разбирать.

"Через эти лагеря прошли обучение более 5000 детей", - сообщил омбудсмен Лисянский.

Напомним, ранее мы сообщали, что в сети опубликованы фото тайного военного лагеря для подростков в Подмосковье.

А также мы рассказывали о том, что снайпер "ДНР" рассказала, как ее учили убивать людей в российском военном лагере.

Видео: РБК-Украина