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"Навіть не помітили загоряння": у Києві вночі спалили ряд авто

STYLERЖиття    18.11.2018 - 16:15
"Навіть не помітили загоряння": у Києві вночі спалили ряд авто
Фото: Пожежа (facebook.com MNS.GOV.UA)

Інцидент стався пізно вночі

В ніч на 18 листопада в столиці України з невідомої причини зайнялося авто, після чого вогонь перекинувся на сусідські машини. Про це повідомляє "Інформатор".

"Першими задимлення помітили співробітники патрульної поліції. Вони викликали рятувальників. По приїзду працівників ДСНС полум'я фактично знищило Toyota і поруч стоїть Daewoo Sens. Також вогонь трохи пошкодив Volkswagen Caddy і Daewoo Lanos", - йдеться в повідомленні.

 

Фото: у Києві згоріло авто (kiev.informator.ua)

Як стверджують журналісти, інцидент стався близько третьої години ночі на вулиці Набережно-Корчуватській. За інформацією водія Toyota Corolla, його авто перебувало в справному стані. При цьому власники авто навіть не помітили загоряння, поки не приїхали рятувальники.

"За кілька годин до події чоловік повернувся на ньому з роботи. Він стверджує, що це був підпал. Але з якої причини Corolla загорілася насправді, невідомо. За попередньою інформацією, осередок займання знаходився під капотом", - підкреслюється в тексті повідомлення.

Нагадаємо, у Солом'янському районі Києва вночі у четвер, 14 червня, невідомі підпалили автомобіль Mazda місцевого жителя.

Як повідомлялося раніше, В Шевченківському районі Києва автомобіль провалився під асфальт.

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