"Даже не заметили возгорания": в Киеве ночью сожгли ряд авто

Фото: Пожар (facebook.com MNS.GOV.UA)

Инцидент произошел поздно ночью

В ночь на 18 ноября в столице Украины по неизвестной причине загорелось авто, после чего огонь перекинулся на соседские машины. Об этом сообщает "Информатор".

"Первыми задымление заметили сотрудники патрульной полиции. Они вызвали спасателей. По приезду работников ГСЧС пламя фактически уничтожило Toyota и рядом стоящий Daewoo Sens. Также огонь незначительно повредил Volkswagen Caddy и Daewoo Lanos", - говорится в сообщении.

Фото: в Киеве сгорели авто (kiev.informator.ua)

Как утверждают журналисты, инцидент произошел около трех часов ночи на улице Набережно-Корчеватской. По информации водителя Toyota Corolla, его авто находилось в исправном состоянии. При этом владельцы авто даже не заметили возгорания, пока не прибыли спасатели.

"За пару часов до происшествия мужчина вернулся на нем с работы. Он утверждает, что это был поджог. Но по какой причине Corolla загорелась на самом деле, неизвестно. По предварительной информации, очаг возгорания находился под капотом", - подчеркивается в тексте сообщения.

Напомним, в Соломенском районе Киева ночью в четверг, 14 июня, неизвестные подожгли автомобиль Mazda местного жителя.

Как сообщалось ранее, В Шевченковском районе Киева автомобиль провалился под асфальт.

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