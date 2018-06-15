Дым выше дома: в Киеве средь бела дня сгорело авто (видео)

Водитель сам тушил автомобиль водой

В Подольском районе Киева на перекрестке улиц Ивашкевича и Вышгородской сгорел автомобиль.

Как пишет "Киев Оперативный", возгорание произошло напротив одной из пиццерий. При этом водитель сам тушил свое транспортное средство бутылками с водой.

"Пламя идет из-под автомобиля. На месте работают бойцы ГСЧС, скорая и полиция. Надеемся, пострадавших нет", - отметили авторы видео.

Как видно на видео, дым стоит выше дома.

Прямо сейчас на перекрёстке улиц Ивашкевича и Вышгородской, напротив #Dominos #Pizza горит машина. Водитель тушит бутылками с водой. Пламя идет из под автомобиля. На месте работают бойцы #ГСЧС, скорая и полиция. Надеемся, пострадавших нет. Опубліковано Киев Оперативный 15 червня 2018 р.

В Киеве сгорело авто (facebook.com/KyivOperativ)

В комментариях пользователи предполагают, что это было авто на "евробляхах".

"Сгорел кусок г... Полюбому (99%) "бляха" горит. Понавезли сюда мусора на колесах, а оно уже не выдерживает жару. Вот они или горят, или кипят - у каждой "бляхи" своя "смерть", - написал один из юзеров.

Также пользователи удивляются, почему водитель тушил свой автомобиль бутылками с водой.

Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ)

Напомним, в Соломенском районе Киева ночью в четверг, 14 июня, неизвестные подожгли автомобиль Mazda местного жителя.