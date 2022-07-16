Завжди робіть так із пральною машиною, щоб вона довго вам служила
Для більш тривалого терміну служби пральної машини важливо періодично проводити глибоку чистку вашої побутової техніки. Робити це зовсім не важко і з мінімальними вимогами до чистячих засобів, а увагу слід приділити трьом компонентам.
Лайфхаком поділилася блогерка під ніком Washy_wash у TikTok.
Знавець з прибирання рекомендує проводити такі чистки щотижня, щоб видалити всі забруднення і накопичився наліт на деталях машинки. Що для цього потрібно:
Крок 1. Спочатку займаємося чищенням зливного фільтра (розташований він зазвичай внизу з "лицьової" сторони пралки). Тут вам слід запастися рушниками і сухими ганчірочками, або під низ можна розмістити плоску ємність, оскільки при відкручуванні потече вода.
Зливний фільтр можна промити проточною водою, протерти, попередньо видаливши волосся, нитки, й інше сміття, що скупчилося. Після очищення деталі поверніть її на місце.
Очищення зливного фільтра пральки (фото: скріншот)
Крок 2. Чистимо лоток для прального порошку. Для цього дістаємо скриньку і знімаємо з неї всі деталі. Тут, як правило, залишаються сліди скупчення миючих засобів.
Лоток разом з деталями промиваємо в тазу з водою з додаванням білого оцту, використовуючи також багатофункціональний екологічно чистий засіб для чищення (блогерка Домінікана тут застосовує Marks & Spencer з квітковим ароматом).
Чистка лотка для миючих засобів і порошку (фото: скріншот)
Після промивання витираємо на сухо і збираємо всі деталі лотка назад. Перед поміщенням лотка на місце, отвір теж рекомендується "попшикати" миючим засобом і протерти губкою.
Чистка лотка для миючих засобів і порошку (фото: скріншот)
Крок 3. Для очищення ущільнювача в барабані, а також внутрішньої та зовнішньої сторони дверцят можна використовувати тканинні губки з миючим засобом (SPh2ONGE).
Намочивши губку, її піддягають під гуму ущільнювача, щоб вона охоплювала зовнішню і внутрішню сторону, і потім треба залишити так на 20 хвилин.
Очищення ущільнювача в барабані пральної машини (фото: скріншот)
Для очищення скла дверцят дівчина теж використовує Marks & Spencer, і звичайний рушники або ганчірку.
Потім всі використовувані матерії залишаємо в барабані, додаємо таблетку "Екозон", і включаємо прання на швидкий режим (можна на 40 градусів на 800 обертів).
Чистка дверцят і самого барабана пральки (фото: скріншот)
Нагадаємо, перед цим ми розповідали, як можна використовувати "лаврушку" при пранні в машинці.
А також ще писали, як в пральній машині допоможе губка.