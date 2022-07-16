Всегда делайте так со "стиралкой", чтобы она долго вам служила

Для более длительного срока службы стиральной машины важно периодически проводить глубокую чистку вашей бытовой техники. Делать это совсем не трудно и с минимальными требованиями к чистящим средствам, а внимание следует уделить трем компонентам.

Знаток по уборке рекомендует проводить такие чистки еженедельно, чтобы удалить все загрязнения и скопившийся налет на деталях машинки. Что для этого нужно:

Шаг 1. Вначале занимаемся чисткой сливного фильтра (расположен он обычно внизу с "лицевой" стороны стиралки). Тут вам следует запастись полотенцами и сухими тряпочками, или под низ можно разместить плоскую емкость, так как при откручивании потечет вода.

Сливной фильтр можно промыть проточной водой, протереть, предварительно удалив скопившиеся волосы, нитки, и прочий мусор. После очистки детали верните ее на место.

Очистка сливного фильтра стиралки (фото: скриншот)

Шаг 2. Чистим лоток для стирального порошка. Для этого достаем ящичек и снимаем с него все детали. Тут, как правило, остаются следы скопления моющих средств.

Лоток вместе с деталями промываем в тазу с водой с добавлением белого уксуса, используя также многофункциональное экологически чистое чистящее средство (блогер Доминикана тут применяет Marks & Spencer с цветочным ароматом).

Чистка лотка для моющих средств и порошка (фото: скриншот)

После промывки вытираем на сухо и собераем все детали лотка обратно. Перед помещением ящичка на место, проем тоже рекомендуется "пропшикать" чистящим средством и протереть губкой.

Чистка лотка для моющих средств и порошка (фото: скриншот)

Шаг 3. Для очистки уплотнителя в барабане, а также внутренней и внешней стороны дверцы можно использовать тканевые губки с моющим средством (SPh2ONGE).

Намочив губку, ее поддевают под резину уплотнителя, чтобы она охватывала внешнюю и внутреннюю сторону, и затем нужно оставить так на 20 минут.

Очистка уплотнителя в барабане стиральной машины (фото: скриншот)

Для очистки стекла дверцы девушка тоже использует Marks & Spencer, и обычное полотенца или тряпку.

Потом все используемые материи оставляем в барабане, добавляем таблетку "Экозона", и включаем стирку на быстрый режим (можно на 40 градусов на 800 оборотов).

Чистка дверцы и самого барабана стиралки (фото: скриншот)