День боротьби зі Снідом: Супрун закликала бути більш обізнаними про людей з ВІЛ

Колаж (РБК-Україна)

На сьогоднішній день ВІЛ - не вирок, тим не менш права хворих з таким статусом досі порушуються

1 грудня щорічно весь світ відзначає день боротьби зі СНIДом. У зв'язку з цим в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун закликала українців стати більш обізнаними щодо прав ВІЛ-позитивних людей. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

У наш час зі статусом ВІЛ живуть мільйони людей, сотні тисяч з яких - в Україні.

Чиновниця розповіла, що для всіх желающихнайти інформацію про захворювання і про те, де можна отримати допомогу, не составить складнощiв.

"Завдяки спільній роботі громадських організацій, медиків, активістів, держави багато ресурсів і центрів, і медустанов, де можна поговорити про ВІЛ і отримати допомогу", - пише Супрун.

Також Уляна зазначила, що останнім часом Україна змінюється i дiзнатися про ВІЛ-статус - більше не є вироком.

"ВІЛ-позитивні українці можуть отримувати лікування безкоштовно, мати здорових дітей і жити довгим життям", - підкреслила вона.

Тим не менш, не дивлячись на це, досі є безліч міфів і невиправданих страхів, ускладнюють життя, як ВІЛ-позитивним людям, так і тим, хто здоровий.

У своїй публікації Уляна Супрун також звернула увагу на те, що права людей з ВІЛ в Україні порушуються дуже часто і відбувається це, як правило, через несвiдомiсть. ВІЛ-позитивні люди та їхні сім'ї недостатньо добре знають свої права, ще менше про них знає інші громадяни.

"Ми всі повинні стати більш обізнаними щодо прав ВІЛ-позитивних людей і жодним чином не терпіти, коли ці права порушуються", - резюмувала чиновниця.

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

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Відео: РБК-Україна