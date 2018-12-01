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День борьбы со СПИДом: Супрун призвала быть более осведомленными о людях с ВИЧ

STYLERЖизнь    01.12.2018 - 21:46
День борьбы со СПИДом: Супрун призвала быть более осведомленными о людях с ВИЧ
Коллаж (РБК-Украина)

На сегодняшний день ВИЧ - не приговор, тем не менее права больных с таким статусом до сих пор нарушаются

1 декабря ежегодно весь мир отмечает день борьбы со СПИДом. В связи с этим и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун призвала украинцев стать более осведомленными относительно прав ВИЧ-положительных людей. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

В наше время со статусом ВИЧ живут миллионы людей, сотни тысяч из которых - в Украине.

Чиновница рассказала, что для всех желающихнайти информацию о заболевании и о том, где можно получить помощь, не составит труда.

"Благодаря совместной работе общественных организаций, медиков, активистов, государства много ресурсов и центров, и медучреждений, где можно поговорить о ВИЧ и получить помощь", - пишет Супрун.

Также Уляна отметила, что в последнее время Украина меняется и узнать о ВИЧ-статусе - больше не является приговором.

"ВИЧ-положительные украинцы могут получать лечение бесплатно, иметь здоровых детей и жить долгой жизнью", - подчеркнула она.

Тем не менее,  не смотря на это, до сих пор есть множество мифов и неоправданных страхов,  осложняющих жизнь, как ВИЧ-позитивным людям так и тем, кто здоров.

В своей публикации Уляна Супрун также обратила внимание на то, что права людей с ВИЧ в Украине нарушаются очень часто и происходит это, как правило, из-за неосведомленности. ВИЧ-положительные  люди и их семьи недостаточно хорошо знают свои права, еще меньше о них знает остальные граждане.

"Мы все должны стать более осведомленными относительно прав ВИЧ-положительных людей и никоим образом не терпеть, когда эти права нарушаются", - резюмировала чиновница.

День борьбы со СПИДом: Супрун призвала быть более осведомленными о людях с ВИЧ

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Ранее сообщалось, что Супрун рассказала, как правильно есть сало.

До этого мы писали о том, что Супрун рассказала о важности сюсюканья с малышами.

Также мы писали как правильно лечить грипп.

Видео: РБК-Украина

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