День Гідності і Свободи: у Києві вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні

Фото: День Гідності і Свободи 2018 (РБК-Україна)

До річниці Майдану по всій країні проходять пам'ятні заходи

21 листопада Україна відзначає День Гідності і Свободи. Саме цього дня 2004 року почалася Помаранчева революція, а у 2013-му – Революція Гідності.

Серія заходів, присвячених пам'ятному дню, почалася з молебню на алеї Героїв Небесної сотні в центрі Києва.

Поминальний молебень розпочався 10.00 і продовжився покладанням квітів біля меморіалу загиблим Героям.

Фото: Кияни несуть квіти до меморіалу Небесної Сотні (РБК-Україна)

У заході також взяв участь президент України Петро Порошенко разом з дружиною Мариною.

"Президентська пара встановила лампадки до Хреста на місці загибелі Героїв Небесної Сотні і вшанували їхню пам'ять", - повідомляють на офіційному сайті глави держави.

Фото: У заході також взяв участь президент України Петро Порошенко разом з дружиною Мариною (president.gov.ua)

Крім того, на цю дату заплановані урочисті й пам'ятні заходи по всій країні.

Також став відомий графік пам'ятних заходів до цього дня в Києві.

День Гідності і Свободи: історія пам'ятної дати

День Гідності і Свободи, річницю початку Євромайдану, в Україні відзначають вже п'ятий рік поспіль.

Відео: День Гідності та Свободи (video.rbc.ua)

До речі, свято як День свободи відзначали в Україні з 2005-го по 2011 рік.

Але пізніше, під час президентства Януковича, його святкування фактично звели нанівець і об'єднали з Днем Соборності 22 січня, але після революційних подій 2013-2014 року офіційний статус свята відновили.

Фото: Українці вшановують пам'ять загиблих на Майдані (РБК-Україна)

21 листопада було встановлено державним святом указом президента України Петра Порошенка 13 листопада 2014 року.

Фото: У цей день заплановані урочисті й пам'ятні заходи по всій країні (РБК-Україна)

На Майдан у 2013 році люди вийшли після припинення урядом процесу підготовки до підписання угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом.

Фото: Кияни несуть квіти до меморіалу Небесної Сотні (РБК-Україна)

21 листопада 2013 року було покладено початок революційних подій, в ході яких бандитська влада Януковича була повалена, а тепер вже екс-президент втік до Росії.

Фото: Пам'ять загиблих на Майдані повинна бути увічнена в історії країни, вважають учасники Революції Гідності (РБК-Україна)

Повалення корумпованого режиму далося високою ціною: на Майдані загинули протестуючі. Їх пам'ять повинна бути увічнена в історії країни, вважають учасники Майдану, експерти та активісти.

21 листопада – це день, який почав змінювати Україну, упевнений Володимир В'ятрович, голова Українського інституту національної пам'яті.

"На мою думку, цей день зупинив дрейф України в тоталітарне радянське минуле. Події 2013-2014 років важливі не тільки для історії України, але і для історії всього європейського регіону", - сказав Володимир В'ятрович під час прес-конференції в кризовому Українському медіа-центрі напередодні пам'ятних заходів.

Фото: "Події 2013-2014 років важливі не тільки для історії України, але і для історії всього європейського регіону" - Володимир В'ятрович (РБК-Україна)

Він підкреслив: зараз дуже важливим є створення приміщення музею та меморіалу Героїв Небесної Сотні як одного з найважливіших інструментів збереження пам'яті про події Майдану.

Український інститут національної пам'яті вже кілька років реалізує проект по збереженню пам'яті про Революцію Гідності "Усна історія Майдану", в рамках якої вже записано 1200 інтерв'ю, опубліковано чотири книги спогадів очевидців, нагадав він.

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