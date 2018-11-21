День Достоинства и Свободы: в Киеве почтили память Героев Небесной Сотни

Фото: День Достоинства и Свободы 2018 (РБК-Украина)

К годовщине Майдана по всей стране проходят памятные мероприятия

21 ноября Украина отмечает День Достоинства и Свободы. Именно в этот день в 2004 году началась Оранжевая революция, а в 2013-м – Революция Достоинства.

Серия мероприятий, посвященных памятному дню, началась с молебна и на аллее Героям Небесной сотни в центре Киева.

Поминальный молебен начался в 10.00 и продолжился возложением цветов у мемориала погибшим Героям.

Фото: Киевляне несут цветы к мемориалу Небесной Сотни (РБК-Украина)

В мероприятии также принял участие президент Украины Петр Порошенко вместе с женой Мариной.

"Президентская чета установила лампадки к Кресту на месте гибели Героев Небесной Сотни и почтили их память", - сообщают на официальном сайте главы государства.

Фото: В мероприятии также принял участие президент Украины Петр Порошенко вместе с женой Мариной (president.gov.ua)

Кроме того, в эту дату запланированы торжественные и памятные мероприятия по всей стране.

Также стал известен график памятных мероприятий к этому дню в Киеве.

День Достоинства и Свободы: история памятной даты

День Достоинства и Свободы, годовщину начала Евромайдана, в Украине отмечают уже пятый год подряд.

Видео: День Достоинства и Свободы (video.rbc.ua)

К слову, праздник как День свободы отмечали в Украине с 2005-го по 2011 год.

Но позже, во время президентства Януковича, его празднование фактически "свели на нет" и объединили с Днем Соборности 22 января, но после революционных событий 2013-2014 года официальный статус праздника восстановили.

Фото: Украинцы чтят память погибших на Майдане (РБК-Украина)

21 ноября был установлен государственным праздником по указу президента Украины Петра Порошенко 13 ноября 2014 года.

Фото: В этот день запланированы торжественные и памятные мероприятия по всей стране (РБК-Украина)

На Майдан в 2013 году люди вышли после приостановки правительством процесса подготовки к подписанию соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

Фото: Киевляне несут цветы к мемориалу Небесной Сотни (РБК-Украина)

21 ноября 2013 года было положено начало революционным событиям, в ходе которых бандитская власть Януковича была свергнута, а теперь уже экс-президент сбежал в Россию.

Фото: Память погибших на Майдане должна быть увековечена в истории страны, считают участники Революции Достоинства (РБК-Украина)

Свержение коррумпированного режима далось высокой ценой: на Майдане погибли протестующие. Их память должна быть увековечена в истории страны, считают участники Майдана, эксперты и активисты.

21 ноября – это день, который начал менять Украину, уверен Владимир Вятрович, глава Украинского института национальной памяти.

"По моему мнению, этот день остановил сползание Украины в тоталитарное советское прошлое. События 2013-2014 годов важны не только для истории Украины, но и для истории всего европейского региона", - сказал Владимир Вятрович во время пресс-конференции в Украинском кризисном медиа-центре накануне памятных мероприятий.

Фото: "События 2013-2014 годов важны не только для истории Украины, но и для истории всего европейского региона" - Владимир Вятрович (РБК-Украина)

Он подчеркнул: сейчас очень важным является создание помещения музея и мемориала Героев Небесной Сотни как одного из самых важных инструментов сохранения памяти о событиях Майдана.

Украинский институт национальной памяти уже несколько лет реализует проект по сохранению памяти о Революции Достоинства "Устная история Майдана", в рамках которой уже записано 1200 интервью, опубликовано четыре книги воспоминаний очевидцев, напомнил он.

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