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Украинские военные похвастались отважным псом, который с достоинством несет службу в рядах ВСУ

STYLERВойна    15.11.2018 - 23:15
Украинские военные похвастались отважным псом, который с достоинством несет службу в рядах ВСУ
Коллаж РБК - Украина

В сети опубликовали фото собаки, которая разделяет все сложности жизни рядом с военными в зоне проведения операции Объединенных сил

В зоне проведения операции Объединенных сил, где гремят орудия, и по ночам небо озаряется от выстрелов огнестрелкового оружия, в одном из военных формирований живет четверолапый "солдат".

Парсон-рассел-терьер по кличке Фин - любимец всей 72-й отдельной механизированной бригады. Его фотография была опубликована на странице в Facebook  "Повернись живим".

Сообщается, что мужественный пес успел перейти на "новую систему питания и новую форму".

Как оказалось Фин даже имеет собственное военное обмундирование, которое состоит из кителя и шеврон с фразой из мультфильма "Маугли" : "Это будет славная охота"

Пользователи социальной сети с пониманием отнеслись к одежде животного. Ведь на улице холодно и даже собаки нуждаются в тепле. Особенно те, кто состоят на службе в Вооруженных силах Украины.

Напоминаем, что в зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 13 ноября 2018 года, ни один украинский военный не погиб и не получил ранения.

Кроме того сообщалось, что пророссийские боевики оккупационной администрации Российской Федерации продолжают скрыто сосредотачивать военную технику и вооружение на временно неподконтрольной правительству Украины территории. 

Кроме того появилась информация о том, что по приказу командующего Объединенных сил Сергея Наева, проверена готовность дежурных сил и средств авиации Воздушных сил и армейской авиации ОС к выполнению задач авиаподдержки наземных сил.

Видео РБК-Украина

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