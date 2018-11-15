Українські військові похвалилися відважним псом, який з гідністю несе службу в лавах ЗСУ

Колаж РБК - Україна

В мережі опублікували фото собаки, яка поділяє всі складності життя поруч з військовими в зоні проведення операції Об'єднаних сил

У зоні проведення операції Об'єднаних сил, де гримлять гармати, і ночами небо сяє від пострілів огнестрелкового зброї, в одному з військових формувань живе чотирилапий "солдат".

Парсон-рассел-тер'єр на прізвисько Фін - улюбленець усієї 72-ї окремої механізованої бригади. Його фотографія була опублікована на сторінці в Facebook "Повернись живою".

Повідомляється, що мужній пес встиг перейти на нову систему харчування і нову форму".

Як виявилося Фін навіть має власне військове обмундирування, яке складається з кітеля і шеврон з фрази з мультфільму "Мауглі" : "Це буде славне полювання"

Користувачі соціальної мережі з розумінням поставилися до одягу тварини. Адже на вулиці холодно і навіть собаки потребують тепла. Особливо ті, хто перебувають на службі у Збройних силах України.

Нагадуємо, що в зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 13 листопада 2018 року, жоден український військовий не загинув і не отримав поранення.

Крім того повідомлялося, що проросійські бойовики окупаційної адміністрації Російської Федерації продовжують приховано зосереджувати військову техніку і озброєння на тимчасово непідконтрольною уряду України території.

Крім того, з'явилася інформація про те, що за наказом командувача Об'єднаних сил Сергія Наева, перевірена готовність чергових сил і засобів авіації Повітряних сил та армійської авіації ОС до виконання завдань авіапідтримки наземних сил.

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